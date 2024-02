La musica si accende a Sanremo

Ospiti, cantanti, conduttori,... cosa ci attende in questa nuova edizione di Sanremo? Da questa sera tutti sintonizzati su Rai1 per seguire la settimana della musica nazionale.

Dopo settimane, mesi, di attesa e indiscrezioni... ci siamo è iniziata la 'settimana santa' della musica italiana. Le date del Festival di Sanremo 2024 quest’anno prevedono che la kermesse si tenga da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Cinque serate in cui praticamente tutto il Paese si ferma per sintonizzarsi su un unico canale, Rai 1.

Ma chi sono i cantanti in gara? Quali conduttori si alterneranno sul palco di fianco ad Amadeus? Chi saranno gli ospiti delle cinque serate? E qual è il programma del Festival di Sanremo 2024, con la scaletta di ogni serata?

Partiamo ricordando l’elenco dei cantanti al Festival di Sanremo 2024, seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico. Questi i cantanti e le canzoni del Festival di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Loredana Bertè – Pazza

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred de Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I’ p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Irama – Tu no

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

La Sad – Autodistruttivo

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Un’altra curiosità riguarda i co-conduttori di Sanremo 2024. Amadeus ne ha scelti cinque, uno per ogni serata. Questi i co-conduttori del Festival di Sanremo 2024, ognuno diviso per la sua sera:

Martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio: Giorgia

Giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio: Fiorello

Sono diversi gli ospiti del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha svelato sostanzialmente tutti i nomi. che si divideranno in base alle serate. Ecco la divisione degli ospiti al Festival di Sanremo 2024, indicati per ogni serata:

Martedì 6 febbraio: Lazza (dal Suzuki Stage di Piazza Colombo) e Tedua (dal palco della Costa Smeralda).

Mercoledì 7 febbraio: Giovanni Allevi, John Travolta, Rosa Chemical (da Piazza Colombo) e Bob Sinclar (dalla Costa Smeralda).

Giovedì 8 febbraio: Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Paola & Chiara (da Piazza Colombo) e Bresh (dalla Costa Smeralda).

Venerdì 9 febbraio: Arisa (da Piazza Colombo) e Gigi d’Agostino (dalla Costa Smeralda).

Sabato 10 febbraio: Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti e Tananai (da Piazza Colombo).

Naturalmente, gli ospiti di Sanremo 2024 si concentrano soprattutto nelle due serate in cui si esibiranno metà degli artisti in gara. Martedì 6, quando ci sarà il primo live dei 30 partecipanti, e venerdì 9, la serata delle cover, non ci saranno ospiti sul palco dell’Ariston, ma solo quelli collaterali.

