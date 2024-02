Infortunio Goggia, Fontana: "Il suo rientro sarà uno dei suoi miracoli"

È iniziata in questa prima domenica di Febbraio la stagione sportiva del crossodromo corbettese e in parallelo i corsi della Baby Bike School che opera nella struttura. Il Corbetta Park Milano è ormai una realtà consolidata per gli amanti del fuoristrada per la zona del Magentino e non solo, visto che l’utenza ormai si è allargata al Milanese e alle province di Varese e Monza Brianza.