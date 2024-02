Duro colpo per la UYBA: 3-0 contro Vallefoglia

Serata no per la UYBA Volley Busto Arsizio che sul taraflex del Pala Megabox di Pesaro non riesce ad esprimere a dovere il suo gioco e subisce la sconfitta per 3-0 da parte delle padrone di casa di Vallefoglia.

Serata no per la UYBA Volley Busto Arsizio, che sul terreno del Pala Megabox di Pesaro non riesce ad esprimere a dovere il suo gioco e subisce la sconfitta per 3-0 da parte delle padrone di casa di Vallefoglia. La squadra marchigiana ha quasi sempre avuto il controllo del match, sospinta dalle fiammate di Mingardi (top scorer con 19 punti) e dagli spunti di tutte le sue attaccanti, con nota di merito per Kosheleva (10) e per la centrale Aleksic (12). Cichello, partito con il 6+1 abituale, ha provato a mischiare le carte a partire dal secondo parziale, giocando con Frosini in posto 2 per Carletti; il buon approccio di Giorgia ha consentito alle farfalle di giocare di più alla pari con le avversarie, che tuttavia hanno sempre trovato accelerazioni nei finali dei set, anche favorite dai numerosi errori biancorossi (21 contro i 12 delle locali).

Prossimo incontro per le farfalle domenica 11 febbraio alle 17 alla e-work arena contro Casalmaggiore, oggi vittorioso contro Firenze ed ora a 17 punti, a ridosso della UYBA ferma a 18. Match dunque da non perdere e prevendite aperte qui: https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050

Le voci delle protagoniste:

Alice Degradi: "Era molto importante conquistare punti dopo Chieri e Pinerolo. Busto oggi non ha fatto la sua miglior partita, ma brave noi a non abbassare mai il ritmo".

Giorgia Zannoni: "Non siamo state all'altezza della situazione stasera, la chiave di questa partita era la nostra battuta, ma loro hanno ricevuto con percentuali alte e quindi il nostro servizio non ha funzionato; credo che abbiamo fatto fatica anche in attacco. Così è difficile giocare contro di loro, c'è mancato anche qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, ne parleremo in settimana. Domenica con Casalmaggiore sarà una partita fondamentale e giocarla in casa sarà un valore aggiunto, ma dovremo fare sicuramente meglio di oggi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!