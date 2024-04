Le Cocche cedono il passo a Talmassons in gara 1 palyoff

Nella prima gara della finalissima dei playoff di serie A2 le cocche hanno cocesso tre seti alle altete friulane, che si sono imposte con un bel gioco al PalaBorsani.

Ora o mai più !!! La Futura Volley tornerà in campo domani alle ore 18 al PalaSport di Latisana con l’unico obiettivo di aggiudicarsi gara-2 e provare così ad allungare la serie di finale che vale la promozione in A1.

Compito arduo per le cocche, chiamate a ribaltare lo 0-3 dell’andata e annullare alla CDA Talmassons il match point davanti al proprio pubblico.

Le Pink Panthers, infatti, dopo aver ribaltato il pronostico ed il fattore campo con una prova maiuscola che è valsa la vittoria netta nel fortino castellanzese inviolato da oltre un anno, hanno la grande chance di chiudere il discorso tra le mura amiche conquistando un risultato storico tanto per la società quanto per la regione intera.

Le friulane di coach Leonardo Barbieri (quarto anno per lui sulla panchina) hanno dimostrato, di avere tutte le carte in regola per continuare a sognare presentandosi nella miglior condizione possibile nel momento cruciale della stagione.

I numeri, tanto di squadra quanto delle singole, riscontrati anche in gara-1 non fanno altro che restituire la fotografia di una squadra di prima fascia, solidissima a muro che difende tantissimo e concretizza poi in fase offensiva affidandosi all’americana Hardeman ed alla rivelazione Nicole Piomboni, soli 19 anni già protagonista assoluta del cammino delle friulane.

Sono, infatti, ben 367 i punti complessivamente realizzati a muro da Talmasson che risulta così il miglior team in assoluto del torneo; tra le singole spiccano la schiacciatrice statunitense in cima alla classifica tra le pari ruolo con la bellezza di 516 punti realizzati, la centrale classe 2003 Eckl solidissima in vetta alla classifica delle top blocker con 112 muri/punto, completa il tris d’assi la compagna di reparto Costantini a quota 104 muri/punto.

Le “Pink Panthers”, da sempre storicamente “bestia nera” delle cocche quando scendono in campo in terra friulana ed a maggior ragione nelle fasi calde del torneo, vogliono sfruttare l’asso a loro disposizione per regalarsi la festa davanti ai propri tifosi (annunciati in tantissimi) senza dover passare dalla bella che vorrebbe dire tornare nella bolgia del PalaBorsani.

Tonello e compagne si presenteranno all’appuntamento con tanta voglia di rivalsa e la convinzione di avere i mezzi a disposizione per centrare un’impresa che a bocce ferme non pare impossibile. Per fare ciò le cocche dovranno scrollarsi di dosso tutte le pressioni del caso e approcciare subito la gara nel modo corretto con aggressività e cattiveria fin dai 9 metri confermando l’inversione di tendenza anche in trasferta in una gara che sa di sentenza senza possibilità di appello.

Le biancorosse sono pronte a dare il tutto per tutto non fallire l’appuntamento e tornare a giocarsi la chance di scrivere la storia sfruttando la spinta e il sostegno del PalaBorsani..

Rimangono fortunatamente invariate le notizie provenienti dall’infermeria biancorossa con coach Beltrami che, ad eccezione della lungodegente Conceicao, potrà contare su tutte le ragazze a sua disposizione.

Il fischio d’inizio della gara è previsto per le ore 18 di giovedì 25 Aprile, al Palazzetto dello Sport di Latisana (UD).

Le parole in Biancorosso

Alessandro Beltrami: “Dobbiamo sicuramente mettere in campo una prestazione migliore di quella fatta vedere in gara-1. Parto da quella che sembra una banalità, ma dovrà essere davvero questo l’approccio. Abbiamo le caratteristiche giuste per fare bene e dobbiamo dimostrarlo anche sul campo. Sappiamo bene che questa è l’ultima possibilità per provare a tornare a giocarci il tutto a casa nostra. Abbiamo cercato di dare una lettura a quello che è successo sabato per provare a migliorare quello che non è andato bene. Abbiamo perso una partita di una serie di tre gare totali per cui non partiamo svantaggiate ma semplicemente si ricomincia da capo come se fossimo 0-0. Dovremo essere bravi a trovare i nostri spazi e mostrare il nostro gioco al meglio.”

Lea Cvetnic: “La partita di domani sarà una delle più importanti di tutta la stagione, una di quelle sfide per cui abbiamo lavorato duramente tutto l’anno. Credo che in gara-1 non abbiamo espresso al meglio la nostra pallavolo e quello che siamo veramente capaci di fare. Dobbiamo limitare al massimo gli errori commessi e affrontare il match con grande coraggio e cattiveria senza paura di sbagliare pensando punto per punto e set per set per risolvere le situazioni che si presenteranno nel corso della gara. Penso che solo questa sarà la chiave giusta per fare bene e provare a ribaltare il risultato.

