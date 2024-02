Premiati tre agenti della Polizia locale di Bareggio

Nel riconoscimento che si sono visti attribuire convivono due elementi: la soddisfazione per il lavoro svolto e l'emozione per vederlo apprezzato. Monica Cademartori, Annalisa Magnanti ed Emilio Mulazzani sono i tre agenti del comando di Polizia Locale di Bareggio che hanno ricevuto un riconoscimento durante la festa di San Sebastiano, patrono dei vigili.

Nel riconoscimento che si sono visti attribuire convivono due elementi: la soddisfazione per il lavoro svolto e l'emozione per vederlo apprezzato. Monica Cademartori, Annalisa Magnanti ed Emilio Mulazzani sono i tre agenti del comando di Polizia Locale di Bareggio che hanno ricevuto un riconoscimento durante la festa di San Sebastiano, patrono dei vigili. Le ragioni di questo riconoscimento sono spiegate in una nota dal sindaco Linda Colombo: "Monica e Annalisa - scrive - si sono distinte per due interventi fuori servizio, Monica ha visto un pullman danneggiare un'auto e, considerato che l'autista aveva proseguito la marcia, lo ha inseguito e fermato". Per quanto riguarda, invece, la seconda vigilessa "Annalisa ha soccorso e assistito un'anziana caduta per strada convincendola a sottoporsi alle cure mediche e riaccompagnandola poi a casa all'una di notte". Mulazzani e la stessa Cademartori sono, infine, stati premiati per i venticinque anni di servizio.

