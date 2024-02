Lavori per il marciapiede e la fermata del bus

Lavori per la sistemazione della banchina in corso Sempione nel tratto compreso tra l’incrocio con via Locatelli e la pompa di benzina.

Lavori per la sistemazione della banchina in corso Sempione nel tratto compreso tra l’incrocio con via Locatelli e la pompa di benzina. Il lato di strada interessato è quello del senso di marcia verso Castellanza. Scopo dell’intervento è asfaltare il tratto di banchina, ora in terra battuta, creando un marciapiede della larghezza di due metri e sistemare la fermata del bus con la sostituzione della pensilina. I tempi della sostituzione di quest’ultima sono legati alla fornitura del manufatto e, con ogni probabilità, seguiranno il completamento dei lavori.

L’intervento va a completare il pacchetto di lavori che hanno interessato la viabilità della zona nello scorso anno (asfaltatura di corso Sempione dal confine con Castellanza a via San Francesco, riqualificazione dei marciapiedi di via Locatelli con la creazione di aiuole e la deimpermeabilizzazione del suolo intorno agli alberi e la sistemazione del marciapiede alberato in via Gabinella). I lavori, che avranno la durata di tre settimane circa, comporteranno il restringimento della carreggiata.

