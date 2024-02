Le prevendite di 'Party Like a Deejay'

Aperte su Ticketone le prevendite delle due grandi serate musicali di 'Party Like a Deejay', previste sabato 8 e domenica 9 giugno all’Arco della Pace di Milano.

Aperte su Ticketone le prevendite delle due grandi serate musicali di 'Party Like a Deejay', previste sabato 8 e domenica 9 giugno all’Arco della Pace di Milano.

Due appuntamenti imperdibili, che inizieranno alle 20, in piazza Sempione: sabato 8 giugno serata Deejay Party con i grandi protagonisti della musica italiana, e domenica 9 giugno, invece, Dance Night con tanti dj set esclusivi ad alto tasso di adrenalina ed energia per ballare e divertirsi al ritmo di musica dance.

Il costo del biglietto per una singola serata è di 20€ + d.p., previsto anche un biglietto cumulativo per le 2 serate a 35€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i diversamente abili con accompagnatori. Le line up di sabato e domenica verranno svelate nei prossimi mesi. Prevendite disponibili su Ticketone al seguente link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/

Party Like a Deejay è la straordinaria festa firmata Radio Deejay che lo scorso anno ha coinvolto oltre 190 mila partecipanti di tutte le età e più di 2 milioni di utenti sui social. Un evento unico sul panorama nazionale, in grado di creare una perfetta sinergia tra musica, sport e intrattenimento all’interno di Parco Sempione, che ospiterà tanti eventi e iniziative aperti a tutti, e musica live all’Arco della Pace.

Un weekend da vivere insieme a tutti gli speaker della radio per una nuova edizione ricca di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive, momenti di relax e tantissime altre novità presto in arrivo. Previsti anche quest’anno gli attesi Speakers’ Corner con i protagonisti della radio al Castello Sforzesco, le cui prevendite saranno presto disponibili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!