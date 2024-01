Nasce una 'Nuova Cultura Sportiva'

La ‘Nuova Cultura Sportiva’ si baserà su un programma di incontri per aiutare le Società Sportive a consolidare il proprio valore sociale e farlo conoscere alla politica, alla scuola e alle aziende.

Tutto è partito da un insuccesso: 52 aggressioni ai danni degli arbitri in un solo anno. Così è iniziata la presentazione di ‘Nuova Cultura Sportiva’: un progetto innovativo, un percorso tra cultura e sport con l’obiettivo di dare una nuova centralità del valore sociale e sportivo delle Società nel processo educativo dei giovani. L’ambizioso scopo del Comitato Regionale Lombardia LND, tramite la sua Delegazione di Legnano, è stato presentato nella serata di martedì 30 gennaio presso la storica Sala Ratti di Legnano.

Un evento che è stato fortemente voluto dal CRL e che è stato condotto da Ivo Licciardi, Consigliere Regionale Lombardia FIGC-LND delegato al supporto e al coordinamento delle Società di Milano e provincia e delegato Area Responsabilità Sociale e Sostenibilità. Alla presentazione è intervenuto Sergio Pedrazzini, Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND.

Tantissime le personalità e i professionisti che hanno presenziato e preso parola durante la serata. Tra di loro Guido Bragato, Assessore allo Sport del Comune di Legnano, Emilio Ostinelli, Presidente AIA - Comitato Regionale Lombardia, Valeriano Clementi, Founder e CEO Clip Group, Salvatore Garufi, Dottore in psicologia ed esperto di gestione del cambiamento nelle organizzazioni profit e no profit, Sara Rimoldi, educatrice professionale e mediatrice familiare, Alessandro Crisafulli, giornalista e fondatore di Scuola Genitori Sportivi e Vittorio Gualdoni, giornalista e fondatore di Logos News.

La ‘Nuova Cultura Sportiva’ si baserà su un programma di incontri per aiutare le Società Sportive a consolidare il proprio valore sociale e farlo conoscere alla politica, alla scuola e alle aziende con le quali avviare progetti locali di educazione civica. Lo scopo è anche quello di creare una nuova collaborazione tra Dirigenti Federali e Presidenti di Società Sportive per costruire un modello positivo. Tutto questo poi con il coinvolgimento dei genitori che vanno adeguatamente informati, formati, sensibilizzati e coinvolti.

Durante la serata si sono toccati temi importanti e sociali, le fondamenta su cui si poggia la Lega Nazionale Dilettanti: la lealtà sportiva, il rispetto delle regole e la solidarietà sociale. Tra gli obiettivi principali del progetto c’è anche appunto il supporto alle Società Sportive Dilettantistiche nello sviluppare valore, spesso percepito in maniera troppo bassa dall’opinione pubblica.

Sergio Pedrazzini, Presidente Comitato Regionale Lombardia LND:

“Quello di offrire il massimo del supporto e del servizio alle Società è una prerogativa del Comitato Regionale. Questo progetto va esattamente in questa direzione. Lo stiamo lanciando per la Delegazione di Legnano come area test con l’intento di riproporlo per l’intera Regione”.

Ivo Licciardi, Consigliere Regionale Lombardia LND: “Lo sport è un mondo in cui c’è tanto valore: è arrivato il tempo di metterlo in evidenza. Da pochi mesi anche la Costituzione, con la modifica dell’Articolo 33, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività in tutte le sue forme. Questa è una svolta importantissima e sono valori che la Lega Nazionale Dilettanti porta avanti fin dalla sua nascita. Siamo orgogliosi di presentare questo progetto che pone al centro valori fondamentali e che ha come obiettivo quello di creare appunta una nuova cultura sportiva”.

