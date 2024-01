Nasce una 'Nuova Cultura Sportiva'

Il nuovo progetto presentato a Legnano dal Comitato Regionale Lombardia della LND, per ispirare un cambiamento culturale nel mondo dello sport, a partire dal calcio.

Creare una nuova cultura sportiva basata sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sui valori da sempre alla base della sana competizione.

Questo è l'ambizioso progetto pensato dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti per porre il calcio, lo sport più popolare nel nostro Paese, al centro di un cambiamento culturale che possa ispirare non solo dirigenti, calciatori, allenatori e arbitri del mondo del pallone, ma anche gli addetti ai lavori di tutte le altre discipline.

L'iniziativa denominata 'Nuova Cultura Sportiva' è stata presentata nella serata di martedì 30 gennaio, nella storica cornice della Sala Ratti nel centro di Legnano, di fronte a dirigenti di diverse realtà calcistiche del territorio ed appassionati.

Sul palco sono stati numerosi gli interventi di esponenti del Comitato Regionale, su tutti Ivo Licciardi e Sergio Pedrazzini, rispettivamente Consigliere e Presidente del Comitato, e di altre figure politiche e imprenditoriali che collaboreranno al progetto.

L'idea parte da un insuccesso, da un allarme forte: sempre più frequenti sono infatti i casi di violenza nei confronti degli arbitri. Prima di tutto persone, ragazzi, esseri umani.

Questo ha spinto Il Comitato a porre l'attenzione non solo sul rapporto giocatore-arbitro, ma ad allargare la visione per trattare i temi dell'educazione, del rispetto, delle regole e dei valori sempre più lasciati da parte all'interno delle relazioni umane nello sport.

L'obiettivo è quello di rendere tutti protagonisti di un cambiamento importante e necessario, di una collaborazione tra tutte le figure che corrono su un campo da calcio e che siedono in panchina, in tribuna o dietro alla scrivania.

Una nuova cultura sportiva guidata dagli stessi pilastri della LND: lealtà sportiva, rispetto delle regole, solidarietà sociale, leadership.

Quello di martedì è stato il primo di una serie di incontri per discutere del progetto 'Nuova Cultura Sportiva', con l'anticipazione, in attesa di ufficialità, delle prossime prestigiose location per i prossimi appuntamenti.

Logos News sarà parte attiva del progetto raccontando l'iniziativa a genitori, ragazzi, calciatori, sportivi e a tutti i cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!