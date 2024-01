Sport, o meglio sportivi... da premio. E' ormai un appuntamento fisso a Castano e, allora, ecco che il 9 febbraio, alle 21, all'auditorium 'Paccagnini' torna 'Castano Sportiva 2K23 - Il Team dell'Eccellenza', appunto le premiazioni agli atleti o dirigenti che si sono più distinti nelle diverse discipline e attività durante l'anno appena passato.

