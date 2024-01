L’8 febbraio a Palazzo Pirelli appuntamento con il convegno “Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione: opportunità e rischi”, organizzato da Regione Lombardia e Italia Stato di Diritto, sul tema dell’#AI tra sperimentazioni, trasparenza e privacy. Tra i relatori esponenti dell’accademia, della magistratura ordinaria ed amministrativa e dell’avvocatura specializzata, ma anche rappresentanti del mondo delle imprese.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!