Distrutta la panchina gigante

Forse davvero non ci meritiamo un territorio più attivo e attrattivo... ennesimo, vile, attacco vandalico alla Big Bench nel Parco del Ticino: un luogo che era sempre più visitato per bei momenti.

Possiamo dirlo? Che pena... ancora, l'ennesimo, vile e silenzioso attacco vandalico contro un'opera che, seppur discussa, è un tentativo di rilancio del territorio. Ma non vi è davvero pace per la prima Big Bench dell'ovest milanese, la prima nel Parco del Ticino.

Come si può ben vedere dalle foto postate da Ruben Minuti sul gruppo Facebook 'Sei di Bernate se...' la panchina è stata completamente distrutta e vandalizzata, buttando in parte nelle acque del Ticino le grandi travi in legno con cui era stata costruita.

Tanti i commenti che stanno scuotendo l'opinione pubblica bernatese, rimane sicuramente, oltre il danno economico, il grande dispiacere per i sempre più visitatori che, passando qui per caso o venendo apposta, immortalano con una foto ricordo uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Confidiamo che le autorità possano far chiarezza su quanto accaduto e individuarne i responsabili.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!