Da 5 a 15 mila: terzo mandato

Da 5 e 15 mila abitanti: via libera al terzo mandato per i sindaci. L'ufficialità è arrivata dal decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri.

Da 5 e 15 mila abitanti: via libera al terzo mandato per i sindaci. L'ufficialità è arrivata dal decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, mentre non ci saranno, almeno per ora, cambiamenti per quanto riguarda le Amministrazioni dei Comuni più grandi. "Il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, nell'interesse dei territori e dei cittadini”, afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante - dice il presidente dell'Anci, Antonio Decaro - Finalmente c'è una risposta positiva alla richiesta che da anni stanno portando avanti i primi cittadini".

