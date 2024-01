Lutto cittadino per Rebecca

Sabato 27 gennaio, giorno dei funerali della piccola Rebecca (alle ore 165 in chiesa parrocchiale), l'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

L’Amministrazione Comunale, vicina al dolore della famiglia e interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la comunità, dispone il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Rebecca, sabato 27 gennaio.

In quella data le bandiere saranno poste a mezz’asta. Si invita la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio alle ore 15.00, in concomitanza con l’inizio della cerimonia funebre, e si invitano gli esercizi commerciali a sospendere le proprie attività per la durata delle esequie.

L’Amministrazione si stringe ancora una volta, commossa, attorno ai familiari della piccola Rebecca, ai quali desidera rivolgere le proprie condoglianze e la vicinanza sincera dell’intera comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!