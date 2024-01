Virtuosi dei versi e delle rime avanti. Il Comune di Cornaredo è in cerca di letterati poeti che hanno magari un loro componimento chiuso in un cassetto e desiderano avere l'occasione per farlo conoscere e apprezzare.

Virtuosi dei versi e delle rime avanti. Il Comune di Cornaredo è in cerca di letterati poeti che hanno magari un loro componimento chiuso in un cassetto e desiderano avere l'occasione per farlo conoscere e apprezzare. L'occasione per farlo si offrirà loro il prossimo 21 marzo quando il comune organizzerà una maratona poetica. Ogni autore avrà a disposizione dai dieci ai quindici minuti per "leggere, recitare e fare conoscere al pubblico le proprie poesie, o semplicemente le poesie di altri autori che hanno segnato un momento particolare dell'esistenza, emozionano, commuovono, insomma le poesie del cuore". La manifestazione partirà alle 20.30. Chi volesse partecipare dovrà inviare una email alla biblioteca all'indirizzo biblioteca [dot] cornaredo [at] csbno [dot] net e indicare un proprio riferimento telefonico.

