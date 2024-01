Ex Accorsi: l'immobile ad ATI

A seguito di procedimento di evidenza pubblica l’immobile ex Accorsi è stato assegnato a un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata da Fondazione San Carlo onlus, Renovo Impresa sociale e Cooperativa sociale intrecci.

A seguito di procedimento di evidenza pubblica l’immobile ex Accorsi è stato assegnato a un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata da Fondazione San Carlo onlus, Renovo Impresa sociale e Cooperativa sociale intrecci. Ultimate le procedure amministrative di rito, l’immobile sarà consegnato all’ATI e, presumibilmente da settembre, potranno iniziare le attività.

"Questa assegnazione segna un passo importante nella rigenerazione della struttura e nella valorizzazione del quartiere Canazza - dichiara il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice - Nell’ex Accorsi troveranno spazio servizi che il quartiere attendeva da tempo e che contribuiranno a fare di questo edificio pubblico dismesso da oltre dieci anni un punto di socializzazione attrattivo per vari diversi tipi di utenze e un altro importante tassello nella costruzione di una città realmente policentrica".

"Con questa assegnazione termina un percorso lungo e complesso per individuare, per l’ex Accorsi, l’utilizzo più funzionale ai bisogni della città e un modello di gestione sostenibile nel tempo - continua Mario Brambilla, consigliere incaricato per le Politiche abitative - Per l’amministrazione questo passo è motivo di grande soddisfazione perché la struttura, per la destinazione indicata nel bando, rappresenterà per Legnano un luogo importante in cui realizzare e concretizzare progetti di vita delle persone".

Con il bando per la gestione dell’edificio ex RSA Accorsi, pubblicato lo scorso ottobre, si vuole realizzare nell’immobile un importante sistema di alloggi temporanei a prezzo calmierato per lavoratori, insegnanti, infermieri, studenti e per percorsi di autonomia abitativa (giovani, anziani e disabili).

