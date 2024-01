A lezione di... lettura!

Saper leggere e declamare bene un testo è una competenza utile in tanti contesti: Auser Insieme Turbigo offre ai soci un corso specifico tenuto da Marco Mainini, attore di fama nazionale che conta apparizioni in TV e al cinema.

Una competenza che potrebbe essere molto utile, specialmente per chi tiene frequentemente dei public speaking, oltre al fatto di essere di certo una capacità molto affascinante. Saper leggere bene un testo, enfatizzando i momenti salienti, mantenendo la giusta suspance e accompagnando il tutto con la giusta dizione: un modo insomma per vivere e condividere meglio qualsiasi tipo di testo.

Una competenza che chiunque potrà sviluppare grazie a Auser insieme Turbigo. Da venerdì 26 gennaio, presso la sede Auser di via Roma 39, prenderà infatti il via un corso di lettura espressiva dedicato a tutti i soci dell’associazione. Il corso sarà tenuto da Marco Mainini, attore di fama nazionale che vanta diverse apparizioni tra TV e cinema.

“Per rendere interessante un testo dobbiamo incuriosire chi ci ascolta facendolo emozionare. Il corso di lettura espressiva insegna a mettere in pratica le tecniche per dare ritmo alla lettura e modulare la voce con i giusti toni, volumi e pause’, si legge in una nota dell’associazione.

Il corso si terrà sempre nella fascia 18-19.30 ed è riservato ai soci Auser: ci si può comunque iscrivere all’associazione per l’anno 2024 per partecipare al corso. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il 333 756 4337 o la mail auserinsiemeturbigo [at] gmail [dot] com

