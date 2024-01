Il pastore tedesco Günther VI è al primo posto nella classifica di All About Cats 'The Ultimate Pet Rich List': il patrimonio del trust a lui intestato sfiora il mezzo miliardo di euro.

Secondo la classifica ‘The Ultimate Pet Rich List’ di All About Cats ripresa dai principali siti di informazione internazionali tra cui Forbes, l’animale più ricco al mondo è italiano! Il suo nome corrisponde a Günther VI, pastore tedesco beneficiario del Günther Trust, che gestisce il patrimonio e la fortuna del cane.

Nella classifica sono presenti anche Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, e Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, nonché i cani di Oprah Winfrey.

Günther VI discende da una stirpe baciata dalla fortuna e indicata nelle volontà contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein. Fu lei a indicare come beneficiario della sua immensa fortuna Günther III, adottato dalla nobildonna durante un soggiorno in Toscana. Colpita dal nome dell’animale, lo stesso del figlio morto precedentemente in un incidente stradale, la contessa ha vissuto gli ultimi anni di vita con il benamato pastore tedesco e, alla sua morte, ha intestato tutto a un trust (un fondo fiduciario per il trasferimento dei beni agli eredi che determina chi sarà responsabile dell'amministrazione, chi ne trarrà beneficio e le regole e le condizioni per l'utilizzo del denaro) che designa il cane e la sua stirpe come unici eredi. Il patrimonio è gestito dalla Günther Trust, che è anche responsabile della cura della stirpe Günther.

Nei passati 30 anni, il discendente Günther IV è entrato nel Guiness World Record come il cane più ricco del mondo, ha acquistato la villa di Madonna a Miami – detenuta dal braccio operativo del Trust, la Günther Corporation, per oltre 21 anni – ed è stato Presidente e proprietario di importanti squadre di calcio italiane. La storia di Günther IV, del Trust e della Corporation è stata recentemente e parzialmente raccontata nella docuserie Netflix ‘I milioni di Günther’ con particolare attenzione alle vicende di Maurizio Mian, alle cui cure il cane è affidato.

La Günther Corporation è attiva dagli anni ‘90 e ha una voce dedicata sulla versione internazionale di Wikipedia. Tra le numerose attività svolte per realizzare le volontà dell'omonimo Trust, dalla serie Netflix emergono una serie di esperimenti – probabilmente al di fuori dei limiti etici previsti dalla scienza ufficiale – che hanno coinvolto alcuni giovani attentamente selezionati, fatti interagire tra loro, stimolati e attentamente monitorati.

L'ultima impresa nota della Corporation è la partecipazione alla produzione del brano ‘Real Sassy’ del cantante svedese Günther – noto a livello internazionale per la sua hit “Ding Dong Song” – annunciata come l'inizio di una collaborazione a 360°. E chissà se prima o poi, grazie a questa collaborazione, vedremo il cantante Günther a spasso con il cane Günther!

