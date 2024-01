ATTIVAmente presenta il candidato

Sabato 20 gennaio, alle ore 18.30 in Villa Rusconi, si terrà un incontro pubblico in cui il gruppo ATTIVAmente presenterà il proprio candidato sindaco e il percorso verso le amministrative 2024.

Il gruppo ATTIVAmente di Castano Primo, dopo un percorso di crescita, riflessione, dialogo, proposta e confronto con i gruppi politici ma soprattutto con i cittadini della nostra comunità, ha deciso di proporre una propria candidatura indipendente in vista delle elezioni amministrative di Castano Primo.

Con grande senso di responsabilità, con un percorso chiaro, costruttivo, dialogante e includente il nostro gruppo ha man mano attirato l’attenzione e la partecipazione di sempre più cittadini, imprenditori, commercianti, volontari e famiglie che hanno a cuore il futuro, prossimo e lontano del nostro amato paese. Un obiettivo concreto: essere vera alternativa ai gruppi politici storici che da anni si scontrano nel panorama cittadino, con uno spirito nuovo, serio ma soprattutto propositivo per affrontare le esigenze attuali di una comunità che cresce, si rinnova e vuole nuovi obiettivi per il futuro.

Dopo un’attenta riflessione interna il gruppo ha voluto deliberare la candidatura di un nostro rappresentante per correre per le elezioni amministrative. Sabato 20 gennaio, alle ore 18.30 in Villa Rusconi, si terrà un incontro pubblico, aperto a stampa e cittadini, per presentare il nostro candidato, il nostro progetto politico e il percorso che vorremo intraprendere in questi prossimi mesi.

