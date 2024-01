Continua il successo del 'Milano Reptiles Meeting', pronto a tornare il 21 gennaio dalle 10 alle 18 all'interno dell’E-Work Arena di Busto Arsizio.

Continua il successo del 'Milano Reptiles Meeting', pronto a tornare il 21 gennaio dalle 10 alle 18 all'interno dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, viale Gabardi 43, per la quinta edizione, patrocinata dall’Amministrazione comunale. Attesi i migliori 150 allevatori di animali esotici provenienti da ogni parte del mondo, pronti a far conoscere in maniera professionale e scientifica gli animali da terrario al pubblico che arriveranno a Busto Arsizio. Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino e acquistare serpenti, camaleonti, lucertole e di ricevere tutte le informazioni per gestirli al meglio. Sono attesi tra il pubblico numerosi vip, influencer e youtuber, ma anche importanti personalità del mondo scientifico.

