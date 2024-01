Prima la deportazione di milioni di ebrei nei campi di concentramento e dei deportati militari e politici da parte dei nazisti, poi la liberazione di uno dei luoghi dell'orrore, Auschwitz, da parte dell'Armata Rossa. La Giornata della Memoria del 27 gennaio intreccia due ricordi, uno drammatico e l'altro piacevole. E anche Arluno intende associarsi a questo ricordo proponendo per mercoledì 31 gennaio alle 21 lo spettacolo "Ancora vuoti gli occhi".

Prima la deportazione di milioni di ebrei nei campi di concentramento e dei deportati militari e politici da parte dei nazisti, poi la liberazione di uno dei luoghi dell'orrore, Auschwitz, da parte dell'Armata Rossa. La Giornata della Memoria del 27 gennaio intreccia due ricordi, uno drammatico e l'altro piacevole. E anche Arluno intende associarsi a questo ricordo proponendo per mercoledì 31 gennaio alle 21 lo spettacolo "Ancora vuoti gli occhi". Diretto da Samuel Maverick Zucchiati e portato in scena da Amelia Deambrogi, Arturo Garavaglia, Anna Rondina, Laura Viganò e Claudia Pane, lo spettacolo si propone di essere "Musica dal vivo per uno stato dell'arte sulla memoria collettiva". Lo spettacolo sarà proposto nella sala della comunità cinema Sant'Ambrogio di corso Papa Giovanni XXIII di Arluno con ingresso gratuito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!