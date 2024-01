Teatro Menotti: ‘Dr Nest' dei Familie Floz

Dal 23 al 28 gennaio al Teatro Menotti in scena ‘Dr Nest' un'opera di Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Suethoff, Michael Vogel con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Mats Süthoff.

Il gruppo berlinese con le sue maschere umanissime torna al Teatro Menotti per addentrarsi nell'enigmatica cartografia del cervello e raccontare le torbide profondità dell'animo umano attraverso la storia del Dottor Nest.

Ispirata da paradossali descrizioni di casi provenienti dal vasto campo della neurologia, la compagnia spalanca le porte di una casa di cura fittizia e rivela al pubblico i mondi bizzarri degli inquilini e del personale. Movimento, spazio, parola, luce e suono danno vita ad un racconto, tanto tragico quanto comico, incentrato sulle fragilità del destino umano.

Un giorno, il Dottor Nest viene svegliato di buon mattino da alcune voci e quando torna lentamente in sé nel reparto del remoto sanatorio «Villa Blanca», si ritrova solo. È preso dall’inquietudine. Per quanto l’ambiente circostante, i pazienti in arrivo e le infermiere in servizio gli siano familiari, si sente estraneo a sé stesso. Che cosa ci fa qui?

Alla ricerca di certezze si aggrappa ai frammenti della sua memoria, la vita che si è lasciato alle spalle, i numerosi riconoscimenti ricevuti e ciò che egli ritiene essere la sua vocazione.

Da giovane medico assume un nuovo incarico sicuro di sé. Spinto dalla curiosità, dalla sete di conoscenza e dall’empatia incontra i suoi pazienti, tanto insoliti quanto misteriosi: corpi con vita propria, personalità dissociate, stati confusionali, demoni e allucinazioni. Ciò che in un primo momento lo sconcerta, si rivela ben presto essere uno specchio folle di dubbi e insicurezze personali. La linea sottile fra normalità e anormalità, fra conscio ed inconscio, fra sano e malato sbiadisce davanti ai suoi occhi. Il Dottor Nest segue con coraggio la sua voce interiore e, in cerca di vicinanza e di sé stesso, s’addentra in un cupo labirinto.

