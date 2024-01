Gli eventi culturali in biblioteca

Continuano gli eventi culturali nella biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno, per iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga.

Giovedì 18 gennaio alle 21, nella struttura di via Novara, sarà presentato il libro “Il cuore in guerra” di Sara Magnoli, con illustrazioni di Riccardo Ambrosi, edito da Pelledoca editore. Si tratta di una libera lettura noir di un Manzoni contemporaneo.

L’autrice Magnoli, giornalista, scrittrice, laureata in lingue e letterature straniere moderne, con i suoi romanzi per ragazzi e per adulti, ha vinto numerosi premi. Seguirà firmacopie e possibilità di acquisto in biblioteca, grazie alla libreria “Alfa & Beta” di Castano Primo.

Giacomo Bonetti sarà fino al 10 febbraio l’artista protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”. È l’iniziativa promossa, con il supporto dell’associazione “Amici della Biblioteca”, per promuovere gli artisti del territorio esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura.

Giacomo Bonetti è nato a Pumenengo (BG) nel 1946, vive e lavora a Cuggiono, dal 1976 si dedica allo studio delle arti figurative. Ha frequentato la scuola di disegno e pittura “Gerolamo Induno” di Gallarate. Predilige dipingere ad olio in plein air, in modo personale e suggestivo, i luoghi che lo circondano. Partecipa a numerose rassegne e collettive. Le sue opre sono esposte in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Sempre nella biblioteca “Alda Merini”, giovedì 25 gennaio alle 21, appuntamento con il Gruppo di lettura con il libro “Il Figlio” di Philipp Meyer, Einaudi Editore.

