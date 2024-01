La giornata del dialetto

Il Centro Sociale Anziani di Vanzaghello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale organizza 'La Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali'.

Il Centro Sociale Anziani di Vanzaghello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale organizza 'La Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali'. L'appuntamento è mercoledì 16 gennaio, dalle 15.15: si comincerà con la vita di una volta raccontata con letture di poesie dialettali dal gruppo teatrale 'I amis'; a seguire intrattenimento con il coinvolgimento dei ragzzi delle scuole. Per concludere, in occasione della ricorrenza della festa di Sant'Antonio Abate, secondo la tradizione, sarà distribuita ai presenti la porchetta.

