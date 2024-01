Il grazie del Papa ai bimbi della primaria

Durante la prima settimana del nuovo anno, alla scuola primaria “Santa Caterina” è arrivata una busta con il sigillo del Vaticano che ha suscitato molta emozione.

Durante la prima settimana del nuovo anno, alla scuola primaria “Santa Caterina” è arrivata una busta con il sigillo del Vaticano che ha suscitato molta emozione nelle classi quinte. Era la risposta di Papa Francesco, attraverso Monsignor Roberto Campisi della Segreteria di Stato, agli auguri che gli alunni delle classi quinte avevano inviato a dicembre. “In occasione del compleanno di Papa Francesco e delle festività natalizie, gli alunni delle classi quinte hanno realizzato un biglietto augurale inviato al Santo Padre – spiega l’insegnante di religione, Paola Oldani - Questa è stata un’occasione importante per coinvolgere le classi in modo da favorire l’approfondimento di una figura, quella di Papa Francesco, che si caratterizza per il costante dialogo accogliente e aperto con il mondo intero”. I bambini hanno reagito con stupore e un grande applauso quando la busta arrivata dalla Città del Vaticano è stata aperta. “La gioia che traspariva dai loro occhi per essere stati ascoltati è stata grande. Le parole del Santo Padre hanno fatto con il cuore un messaggio di speranza scritto con la dolcezza che, da sempre, il Papa dimostra nei confronti dei bambini”, ha commentato la maestra. La proposta, come ricorda la maestra Oldani, era stata accolta con entusiasmo: “Ognuno si è espresso liberamente con disegni, decorazioni, semplici saluti e riflessioni personali. Filo conduttore e argomento principale presente in tutti gli elaborati è stato il desiderio di pace”.

