Rigiroli per il dopo Biondi

Una figura di garanzia ma soprattutto di sintesi, indicata con grande convinzione dalla compagine di Busto Garolfo Paese Amico. Rigiroli correrà come sindaco, Biondi non lascerà il gruppo.

Una figura di garanzia ma soprattutto di sintesi, indicata con grande convinzione dalla compagine di Busto Garolfo Paese Amico. Nella mattinata di sabato 13 gennaio, presso la sala del Circolo San Giuseppe di via Buonarroti, il gruppo che da dieci anni amministra la cittadina ha svelato il nome del proprio candidato sindaco per le prossime elezioni comunali: si tratta di Giovanni Rigiroli, attualmente al secondo mandato come assessore ai lavori pubblici e viabilità.

Rigiroli, 57 anni, neopensionato dopo una lunga attività lavorativa nei settori tessile e chimico (alla quale ha affiancato anche anni di attività sindacale per la CGIL), correrà dunque come primo cittadino: “La mia candidatura non è certo il frutto della decisione di ‘correnti’ interne al nostro gruppo: oltre che per la mia esperienza, il mio profilo è stato individuato soprattutto per le mie capacità di ascolto e sintesi delle opinioni di tutti. Da sempre vivo a Busto Garolfo e da sempre mi confronto con i miei concittadini dai quali ho avuto spesso degli ottimi riscontri” ha spiegato il candidato presentandosi alla comunità.

“Credo che come nessun altro nel panorama politico il nostro gruppo possa distinguersi per alcune caratteristiche: su tutte, la continuità del progetto politico che portiamo avanti da oltre 10 anni – e speriamo anche per i prossimi 5 – e la coerenza delle posizioni che manteniamo. Come amministratore vorrei che il bilancio comunale possa rispondere a tutte le esigenze dei cittadini, nessuno escluso. Il mio sogno nel cassetto è che si riesca a ottenere il finanziamento regionale (per il quale siamo già in graduatoria) per la riqualificazione delle strutture sportive delle scuole Caccia, che risalgono ormai agli anni ’70. I prossimi passi prevedono l’apertura del comitato elettorale entro febbraio, la presentazione per marzo della lista e entro aprile la pubblicazione del programma”.

All’evento, moderato dall’assessore Stefano Carnevali, è intervenuta anche la sindaca uscente Susanna Biondi, che ha ringraziato personalmente tutti coloro che in questi anni hanno contribuito all’attività amministrativa di Busto e precisato che “chiunque tema uno spostamento del nostro gruppo verso sinistra è perché è egli stesso protagonista di uno spostamento verso destra. Noi siamo e rimaniamo tali e nel nostro gruppo non esistono prerogative ideologiche”. Alla sindaca ha fatto eco Carnevali: “Il gruppo medesimo, nella sua essenza di complessità, è garante per le proprie posizioni”.

In chiusura, Biondi ha anche confermato che non lascerà la politica di Busto Garolfo, semplicemente avrà “un ruolo meno incisivo o molto meno incisivo” nel panorama amministrativo del suo Comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!