'Winter World Masters Games 2024', in Lombardia il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30.

'Winter World Masters Games 2024', in Lombardia il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30. Migliaia di atleti, appassionati e volontari animeranno le sedi lombarde della manifestazione che avrà come valori centrali lo sport per tutte le età e per la vita. Regione Lombardia è main partner istituzionale. Una grande opportunità e vetrina per i territori della Lombardia, oltre che occasione di vivere e testare piste e infrastrutture sportive, alcune delle quali saranno protagoniste alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. I Giochi sono in programma fino al 21 gennaio nei Comuni di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno-Tonale, Sondrio e Vermiglio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!