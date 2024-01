Incontri Amministrazione-Aler

"La nostra Amministrazione ha avviato da tempo un tavolo di lavoro e di confronto con i responsabili ALER che si sta dimostrando utile per la condivisione delle problematiche e l'aggiornamento sulla pianificazione organizzativa degli interventi". Con queste parole l'assessore al Welfare Giampiero Chiodini introduce i contenuti dell'ultimo incontro con Stefano Gianuzzi, Direttore U.O.G. (Unità Organizzativa Gestionale) di Rozzano.

"La nostra Amministrazione ha avviato da tempo un tavolo di lavoro e di confronto con i responsabili ALER che si sta dimostrando utile per la condivisione delle problematiche e l'aggiornamento sulla pianificazione organizzativa degli interventi". Con queste parole l'assessore al Welfare Giampiero Chiodini introduce i contenuti dell'ultimo incontro con Stefano Gianuzzi, Direttore U.O.G. (Unità Organizzativa Gestionale) di Rozzano.

"Nell'ultimo incontro abbiamo affrontato il tema del patrimonio ALER di Magenta ponendo particolare attenzione sul numero di alloggi locati e di quelli già inseriti nella programmazione 2024, numeri che testimoniano il sostanziale azzeramento degli immobili sfitti a partire dal prossimo anno. Attualmente a Magenta sono locate 302 unità abitative di proprietà ALER, ma l'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale, con altri 12 alloggi inseriti nel piano annuale 2024, 8 in turn over del piano annuale e 7 in programmazione prevede di raggiungere quota 345".

L'assessore Chiodini evidenzia anche l'accurato lavoro dei responsabili ALER in materia di morosità. "I valori di morosità sono elevati ma mantenuti sotto controllo anche grazie ai contributi erogati dall’Azienda sul territorio di Magenta grazie ai fondi allo scopo stanziati da Regione Lombardia per l’abbattimento della morosità, in primis sui servizi reversibili, fondi che solo negli ultimi tra il 2022 e il 2023 sono stati pari complessivamente a circa 167 mila euro".

Il Comune di Magenta è stato aggiornato anche sui numeri delle richieste di intervento pervenute quest'anno dall’utenza e gestite dalla U.O.G, i cui costi sono pari a circa 120 mila euro. Nel dettaglio si tratta di 107 interventi di riparazione edile (tra questi è compreso il rifacimento dei ballatoi di Via Toti) e 46 interventi sugli impianti (tra cui l’avvio dei lavori per i citofoni di Via Allende).

"L'Azienda per il 2024 ha in programma altri interventi di manutenzione straordinaria come il completamento dei citofoni di Via Allende, la realizzazione di nuove canne fumarie in Via Toti e Via Pisacane e il rifacimento della copertura delle abitazioni site in Via dello Stadio per un totale di circa 940 mila euro".

Per la fine di gennaio è già programmato un nuovo incontro di condivisione per proseguire con il metodo di lavoro intrapreso dall'Amministrazione Del Gobbo con i referenti ALER.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!