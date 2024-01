La sepoltura degli amici animali

A Corbetta approvata un'altra importante modifica al regolamento comunale per consentire una degna sepoltura anche agli animali d'affezione.

A Corbetta, dopo il "Giardino degli Angeli", per accogliere i bimbi nati purtroppo morti, approvata un'altra importante modifica al regolamento comunale per consentire una degna sepoltura anche agli animali d'affezione. "Chi ha un cane o un gatto comprende bene il valore del poter avere la possibilità di dare un luogo di ricordo e riposo agli amici animali, proprio accanto a chi li ha sempre amati in vita - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Un gesto d'affetto verso dedicato a queste creature umili, dolci e indifese, e che da risposta ad un bisogno forte espresso dai nostri concittadini".

