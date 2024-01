Da un’idea di Alessandra Ragosta e con la preziosa collaborazione di RoyalTime e del supporto del portale CuoriinPiazza.it., In.Bar.Co apre, anche alle associazioni, il più grande polo di coworking solidale della provincia di Varese.

Da un’idea di Alessandra Ragosta e con la preziosa collaborazione di RoyalTime e del supporto del portale CuoriinPiazza.it., In.Bar.Co apre, anche alle associazioni, il più grande polo di coworking solidale della provincia di Varese.

In.Bar.Co, acronimo di: In come inclusione, Bar come luogo di aggregazione , Co come coworking ma anche come cooperazione , collaborazione e condivisione, il tutto, in un contesto caldo, silenzioso ed accogliente, intervallato solo dal suono del passaggio del treno, si configura come un grande spazio polifunzionale che offrirà servizi innovativi, formazione e spazi di lavoro progettati per le nuove dinamiche del mercato professionale, situato all'interno della Stazione Trenord di Castellanza, nel comune di Busto Arsizio.

Il nuovo anno 2024 vedrà la realizzazione di grandi eventi culturali, sociali e commerciali all'interno di uno spazio attento al riciclo e alle logiche green che diventerà fulcro fondamentale, con il sostegno della rete ferroviaria, per promuovere anche la mobilità sostenibile. Questo evidenzia che Busto Arsizio rafforza ulteriormente la sua posizione come centro vitale per la mobilità e l'innovazione, offrendo ai residenti e ai professionisti un'infrastruttura ferroviaria moderna, all'avanguardia e sostenibile e conferma che è la città ideale per vivere e lavorare su grandi distanze grazie anche alla stazione di Castellanza, che, essendo ubicata sul confine comunale, può essere considerata e sommata alle due già presenti sul territorio.

Lo spazio di coworking presso la stazione di Trenord a Castellanza rappresenta un'opportunità unica per professionisti e imprese, studenti e pendolari offrendo un ambiente confortevole e flessibile che tiene conto delle esigenze individuali o di gruppo.

Il gruppo imprenditoriale è entusiasta di offrire non solo spazi di lavoro, ma anche programmi formativi su topic attuali e innovativi come per esempio l’intelligenza artificiale o la sostenibilità, ed eventi che favoriranno la crescita e lo sviluppo professionale dei suoi utenti sempre all’interno di un ambiente stimolante e dinamico per la comunità professionale di Busto Arsizio, Castellanza e Malpensa.

Alessandra Ragosta ha dichiarato: “Questo nuovo spazio di coworking rappresenta un passo avanti nell'offerta di soluzioni innovative per i professionisti e le imprese della nostra regione. Ho voluto lanciare questa personale sfida insieme a chi come il Comune di Castellanza e partner credono in una mobilità sostenibile e in un ambiente di lavoro confortevole e flessibile, dando la possibilità di connettersi con altre individualità e conoscere, esplorare, inventare, costruire insieme delle opportunità. Lo spazio di coworking è qualcosa che va oltre l’immaginario collettivo dello spazio di lavoro; è un vero spazio inclusivo dove le persone potranno ritrovare anche la tranquillità di leggere un libro, scambiare due chiacchiere, fare rete, fare una riunione, realizzare una festa e perché no realizzare un grande avvenimento”.

"Particolare attenzione sarà rivolta al terzo settore offrendo alle associazioni spazi per realizzare incontri ed eventi o addirittura realizzare il desiderio di avere una sede in coworking per lo sviluppo delle proprie tematiche e mission. Gli organizzatori sono determinati anche a fornire un forte impulso ai giovani che frequentano le associazioni del terzo settore, offrendo loro l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro instradandoli e guidandoli nel loro percorso" ha dichiarato Luca Torno, General Manager di RoyalTime.

Per le associazioni lo spazio coworking, su prenotazione, sarà gratuito per il primo accesso giornaliero e agevolato per le formule multi ingresso mensili o annuali, salvo disponibilità.

Per tutti gli altri utenti l’accesso è possibile ad ore o mensile con la possibilità di utilizzare la sala meeting che dispone fino a 12 postazioni con internet e servizi office inclusi. In caso di prenotazione mensile sarà disponibile anche l’uso di armadietti.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.inbarco.it. Per le associazioni che desiderano maggiori informazioni è possibile contattare info [at] cuorinpiazza [dot] it.

