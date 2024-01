Un affresco in dono alla città

E' datato 1894 e porta la firma di Carlo Marcora l'affresco che raffigura la Madonna dell'aiuto, donato alla città di Busto Arsizio nei giorni scorsi dai fratelli Piero e Carla Mara. "Un gesto generoso, una illuminata condivisione di bellezza di cui siamo molto grati - commentano il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla Cultura, Manuela Maffioli che hanno indirizzato ai donatori una lettera di ringraziamento - Ora, in virtù di questo nobile dono, tutti possono ammirare un'opera così intensa". L'opera si trova a villa Tovaglieri, sede dell'Assessorato alla Cultura, dove sarà custodita fino all'inizio dei lavori di restauro della Villa, per poi avere una nuova destinazione. L'affresco è ammirabile, insieme alle altre opere presenti nell'edificio, negli orari di apertura al pubblico degli uffici (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18).

