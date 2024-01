Saronno: donato un microscopio operativo

Saronno – La Fondazione Saronno in salute ha donato al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. di Saronno un microscopio operativo.

Questa donazione sancisce l’inizio della collaborazione pluriennale instaurata tra la Fondazione Saronno in salute e l’ASST Valle Olona, avallata da Regione Lombardia.

Il microscopio installato nel reparto è uno strumento altamente tecnologico e di notevole valore, non solo economico, ma anche e soprattutto in ambito sanitario: è quanto di più all’avanguardia un reparto di otorinolaringoiatria possa desiderare, la Ferrari dei microscopi per usare un paragone che renda bene l’idea.

Dispone di caratteristiche tecniche eccellenti, ha potenzialità e chiarezza visiva perfette, è caratterizzato da uno sbraccio di 2 metri che lo rende estremamente “friendly” per operatore, anestesista e assistenti, e andrà a sostituire lo strumento attuale oramai in fase di usura.

L’introduzione di questo microscopio operativo di ultima generazione si inserisce all’interno del piano di rinnovo dell’Ospedale di Saronno e consentirà di sviluppare nuovi progetti e nuove attività sanitarie che, ad oggi, il reparto di otorinolaringoiatria non aveva ancora potuto erogare, dando continuità e stabilità a quanto già in essere.

Ma non solo: permetterà di trattare endoscopicamente patologie sia benigne che maligne della laringe oltre che dell’orecchio.

“Sicuramente l’acquisizione di una strumentazione di tale tecnologia e innovazione garantirà l’erogazione di prestazioni di altissimo livello, dando la possibilità ai cittadini di usufruire di un servizio di qualità sempre maggiore. Ringrazio di cuore i donatori della Saronno in salute per questo omaggio e spero che la collaborazione possa continuare anche nel futuro, così da rendere l’Ospedale di Saronno sempre più attrattivo e ricco di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, indispensabili per il trattamento di alcune patologie specifiche”, dichiara il Dott. Andrea Albertin, Direttore dell’U.O di Otorinolaringoiatria del nosocomio saronnese.

“La Fondazione Saronno in salute ha dimostrato, già nel passato, di avere a cuore il futuro del nostro ospedale e degli utenti. Con la donazione di 40 televisori, installati nel reparto di Medicina, hanno aiutato i pazienti (per lo più anziani fragili) a combattere, in qualche modo, l’inevitabile sensazione di solitudine che si prova trovandosi lontani da casa. Per noi questa donazione ha avuto un valore aggiunto di notevole importanza e, dunque, non possiamo che ringraziarli”, chiosa la Dottoressa Alba Sciascera, responsabile UOC Medicina, che prosegue “Ricordo anche che, durante il periodo pandemico, il Dott. Gianfranco Librandi, fondatore di Saronno in salute (che ancora non esisteva) omaggiò in prima persona il nostro ospedale di una decina di flussimetri CPAP, di cui all’epoca eravamo sguarniti per l’enorme afflusso di pazienti con insufficienza respiratoria. Ciò fu per noi una vera e propria “boccata di ossigeno”.

“Questo è l’inizio di un rapporto proficuo, che proseguirà negli anni e che, ovviamente, non esclude le altre Associazioni che ruotano intorno all’Ospedale, ma che va a completare il supporto indispensabile che l’Azienda può ricevere dal Terzo Settore”, conclude la Dottoressa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico Presidio Ospedaliero di Saronno.

