Al via i lavori di riqualifica

Boffalora - Si sta lavorando per predisporre il cantiere e dare inizio lunedì 8 gennaio ai lavori di riqualifica di Viale Industria. Il progetto finanziato con risorse comunali e in parte con fondi P.N.R.R. prevede la riqualifica totale dell’area.

Il sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli, in una nota ha comunicato l'avvio di lavori di riqualifica: "Si sta lavorando per predisporre il cantiere e dare inizio lunedì 8 gennaio ai lavori di riqualifica di Viale Industria. Il progetto finanziato con risorse comunali e in parte con fondi P.N.R.R. prevede la riqualifica totale dell’area: strada e zone a verde, parcheggi, nuova rete di illuminazione, posa di cavidotto per la fibra ottica, nuova rete fognaria per smaltimento acque meteorologiche, opere di invarianza idraulica.

Non sarà un cantiere semplice da gestire, perché durante i lavori sarà fondamentale garantire alle aziende di operare, ma sono sicura che con la collaborazione degli imprenditori e grazie alla serietà e all’organizzazione dell’azienda che svolgerà i lavori e con la nostra supervisione riusciremo a portare a termine l’opera rinnovando e rendendo più attrattiva la zona industriale per permettere alle ditte di Boffalora di lavorare sempre al meglio. Ci scusiamo sin da ora per i possibili disagi e confidiamo nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’importante opera".

