Ordinanza contro articoli pirotecnici

Il Sindaco Luca Del Gobbo ha firmato l'atto con il quale sono vietati "l'utilizzo e l'accensione di artifici esplodenti in genere, con effetto di scoppio a miccia o sfregamento".

Emessa ordinanza per divieto accensione articoli pirotecnici. Il Sindaco Luca Del Gobbo ha firmato l'atto con il quale sono vietati "l'utilizzo e l'accensione di artifici esplodenti in genere, con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale (come il centro storico e/o il centro delle frazioni) maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffusa è la frequentazione da parte dei cittadini dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2023 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2024".

“E’ bello che si possa festeggiare l’arrivo del nuovo anno - spiega il Sindaco - ma occorre farlo nel rispetto degli altri, dei luoghi pubblici e degli animali".

Oltre all'ordinanza che ha scopo preventivo dell'incolumità di tutti, come ricorda ogni anno il Primo Cittadino, "l’appello è al senso di responsabilità di ognuno e alla moderazione per evitare che la legittima libertà di festeggiare provochi danni a persone, cose o luoghi e causi incidenti anche gravi di cui sentiamo parlare nei telegiornali ogni primo giorno dell'anno.

La sicurezza pubblica, soprattutto di bambini e ragazzi, e il rispetto di anziani, malati, animali deve essere prioritaria".

