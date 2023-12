'O anche no' con Raspelli

Una collaborazione tra Rai ed Enac dedicata al diritto alla mobilità di tutti, volta a promuovere un'esperienza di volo autonoma e inclusiva dei passeggeri.

Alla Casa dell’Aviatore di Roma, luogo mitico che testimonia il ruolo dell’Aeronautica italiana nel sostenere e aiutare malati e feriti, è stata presentata e inaugurata la collaborazione tra Rai ed Enac dedicata al diritto alla mobilità di tutti, volta a promuovere un'esperienza di volo autonoma e inclusiva dei passeggeri con disabilità fisica, psichica, sensoriale e neuro divergenti, e una cultura del volo accessibile a tutti e tutte in sicurezza. Insomma “Faremo volare chi non cammina”.

Il programma O Anche No (che racconta su Rai 3 tutte le domeniche mattina la disabilità positiva, l’emancipazione delle persone con disabilità, i diritti fondamentali e l’inclusione sociale) e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hanno avviato e siglato una collaborazione nell’intento e con la prospettiva di raggiungere il più ampio pubblico possibile, in uno spirito comune di fornire un servizio utile a tutti.

Enac ha coinvolto 25 aeroporti in 14 regioni italiane nella messa in onda della trasmissione integrale delle puntate di O Anche No nelle Sale amiche e la trasmissione di brevi clip (‘best of’ della stagione estiva incentrata sui luoghi d’arte e di cultura italiani) nei monitor degli aeroporti aderenti all’iniziativa.

La serata è iniziata con la benedizione dell’Ordinario Militare, S.E. Santo Marcianò ed è proseguita con gli interventi del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami;

del Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma; del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, del Direttore Generale di Enac, Alessio Quaranta; del

Direttore di Rai per la Sostenibilità - ESG, Roberto Natale,del Direttore TGR, Alessandro Casarin con il condirettore Carlo Fontana ed infine con il Generale Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Infine, un videomessaggio di saluto e stima per il progetto del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rappresentato da alcune tra le più importanti e autorevoli realtà culturali di Roma ( VIVE e GNAM) e dal suo Capo della Segreteria Tecnica Emanuele Merlino.

Gli interventi sono stati moderati da Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice di O Anche No, alla presenza di tutta la squadra: Edoardo Raspelli, Ivan Cottini, Roberto Vitali, Guido Marangoni, Mario Acampa, Ylenia Buonviso, Stefano Disegni, Paolo Falessi e i Ladri di Carrozzelle, che si sono esibiti al termine dell’incontro.

