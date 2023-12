Piazza della Regione: boom di pattinatori

Le iniziative promosse dalla Regione nell'ambito di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia' riscuotono un grande successo e proseguiranno fino a domenica 7 gennaio.

Oltre 6.000 le persone che hanno già pattinato sulla pista del ghiaccio coperta più grande di Milano e 15.000 sono salite al 39° piano del Belvedere 'Silvio Berlusconi' per quella che il presidente Fontana definisce "Un'esperienza unica e imitabile, per ammirare un panorama eccezionale".

Altre visite gratuite sono in programma, dalle 10 alle 18, sabato 6 e domenica 7 gennaio, previa prenotazione obbligatorio al sito http://reglomb.it/xlbN50QloOe.

