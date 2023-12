"Inaugurata la ciclabile con Magenta"

Marco Ballarini: "Per il nuovo anno abbiamo come progetto abbiamo la realizzazione della nuova palestra, il rifacimento della secondaria e un'oasi felina".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Marco Ballarini, sindaco di Corbetta

Un 2023 importante per il Comune di Corbetta che ha visto l’avvio di opere per un futuro migliore e più vivibile. Sono stati avviati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la ex Statale 11 che collegherà la frazione di Pobbia con il centro di Corbetta e che in futuro renderà possibile il collegamento Magenta - Vittuone. E’ stata avviata inoltre la progettazione per la sistemazione della ex casa di riposo che diventerà un centro per terapie a media intensità per minori. Tra i programmi futuri rientra anche il piano di realizzazione della nuova palestra, di rifacimento di quella della scuola secondaria e di un’oasi felina. Tutto questo senza lasciare indietro i nostri cittadini: l’amministrazione anche per quest’anno è rimasta accanto alle famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di diversi buoni spesa.

