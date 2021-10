La giunta 'bis' di Ballarini

Il neo rieletto sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha nominato la propria squadra di governo dei prossimi cinque anni. Ecco chi entra, allora, in giunta.

Il neo rieletto sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha nominato la propria squadra di governo dei prossimi cinque anni. Alla carica di vicesindaco è stata riconfermata Linda Giovannini, con delega ai servizi sociali, welfare, farmacie comunali, volontariato e associazionismo, famiglia e pari opportunità. Alessio Urbano è il nuovo assessore per l’ambiente e la tutela del territorio, decoro e arredo urbano, mentre Elisa Baggio acquisisce le deleghe all’istruzione, politiche giovanili e per l’infanzia. Rimane in giunta Giuliano Gubert, che si occuperà di politiche del lavoro e dell’occupazione, tempo libero ed eventi, turismo e marketing territoriale. Completa la squadra Antonella Cislaghi, assessore alla cultura, alla tutela degli animali, e, per la prima volta in Italia, all’estetica.

