Natale: pranzo per chi è solo

Soli a Natale? Non a Castano. Sì, perché un gruppo di persone (cittadini e commercianti) proprio per il 25 dicembre ha deciso di organizzare il pranzo e il pomeriggio assieme.

Soli a Natale? Non a Castano. Sì, perché un gruppo di persone (cittadini e commercianti) proprio per il 25 dicembre ha deciso di organizzare il pranzo e il pomeriggio assieme, appunto per coloro che, altrimenti, avrebbero trascorso il giorno più magico e speciale dell’anno in solitudine. “Un’iniziativa che esprime a pieno quello che dovrebbe essere lo spirito del periodo natalizio, fatto di condivisione, solidarietà e amicizia - spiega don Piero Visconti - Voglio ringraziare, allora, chi ha pensato e sta preparando il bellissimo momento”. Che si svolgerà presso il salone dell’oratorio Paolo VI. “Si pranzerà gli uni con gli altri - conclude il parrocco - E poi ci sarà una tombolata. Sarà l’occasione per ritrovarsi e soprattutto stare insieme. Un gesto davvero importante quello che hanno voluto fare queste persone. Una proposta che nasce dal cuore ed alla quale come Parrocchia abbiamo subito aderito. Se ognuno di noi, nel suo piccolo, fa qualcosa, il mondo si può veramente cambiare e può diventare migliore”.

PRANZO DI NATALE PER CHI E' SOLO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!