Il sottopasso Sant'Anna-Beata Giuliana

Inaugurato il sottopasso che collega il quartiere di Sant’Anna a quello di Beata Giuliana a Busto Arsizio e che migliorerà la viabilità di tutta la zona nord della città.

Inaugurato il sottopasso che collega il quartiere di Sant’Anna a quello di Beata Giuliana a Busto Arsizio e che migliorerà la viabilità di tutta la zona nord della città.

Un progetto complesso, più volte modificato, e realizzato, non senza difficoltà, dopo anni di stallo, anche raccogliendo i suggerimenti dei cittadini di Sant’Anna, finalmente più vicini al resto della città.

“L'inaugurazione di questa nuova opera pubblica rappresenta un passo avanti nel nostro impegno per migliorare la qualità della vita di tutti - ha detto il sindaco Emanuele Antonelli - Qualche aggiustamento sarà necessario per migliorare l’accessibilità, soprattutto all’ingresso su via per Cassano Magnago, ma auspico che questa nuova opera diventi un simbolo di crescita della nostra città.”

L’opera, ha ricordato Antonelli, è costata 8 milioni e mezzo di euro di cui 2.600.000 finanziati dalla Regione per la realizzazione delle strade di collegamento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!