Si intitola 'Merry Christmas Magnago Party', un'intera giornata di appuntamenti per festeggiare il Natale, in programma sabato 23 dicembre in piazza San Michele.

Si intitola 'Merry Christmas Magnago Party', un'intera giornata di appuntamenti per festeggiare il Natale, in programma sabato 23 dicembre in piazza San Michele. Tanti, allora, i momenti per stare insieme: dal mercatino ai truck alimentari, pasando per l'intrattenimento musicale e gli zampognari, il tutto ovviamente in compagnia di Babbo Natale, capo elfo e la renna Rudolf. E, poi, alle 17 aperitivo natalizio, mentre alle 17.30 spettacolo di fuoco. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco, con il contributo e il patrocinio del Comune e con la collaborazione dell'associazione culturale San Bernardo di Chiaravalle e la partecipazione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Magnago.

