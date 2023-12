Fermato un pregiudicato: trovato con la droga

Una pattuglia della Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate ha fermato un soggetto italiano d’interesse operativo, sul quale gravano vari precedenti penali e di polizia per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti ed in materia di armi.

Una pattuglia della Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate ha fermato un soggetto italiano d’interesse operativo, sul quale gravano vari precedenti penali e di polizia per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti ed in materia di armi. L’uomo notato dagli agenti mentre si avvicinava a bordo di un autoveicolo ad un distributore di carburante di zona è stato sottoposto a controllo di polizia in maniera preventiva. Gli operanti, notato fin da subito il comportamento nervoso dello stesso, il quale cercava di dissimulare la presenza in loco, approfondivano il controllo rinvenendo sostanza stupefacente per vari grammi nella disponibilità dell’uomo e riposta in varie parti del mezzo. Sequestrato il materiale in oggetto e contestate le relative violazioni di cui al DPR 309/90 Testo Unico Stupefacenti al termine delle attività gli veniva ritirata anche la patente di guida in quanto al momento del controllo il soggetto si trovava alla guida del predetto mezzo.

