Nerviano: Cozzi chiede chiarezza

L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi ora sui banchi dell'opposizione vuole avere chiarimenti sugli scompensi creati da alcune operazioni di esumazione nel cimitero di Garbatola.

Ha scatttato fotografie e chiesto spiegazioni. Ma, spiega, "a oggi nulla è cambiato". L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi ora sui banchi dell'opposizione vuole avere chiarimenti sugli scompensi creati da alcune operazioni di esumazione nel cimitero di Garbatola. "Basterebbe- spiega in una nota il rappresentante della Lega Salvini Lombardia - andare a vedere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei servizi cimiteriali per il periodo 2022-23 per capire che per le esumazioni dei cimiteri occorre seguire regole precise, ben descritte in circa quattro pagine". Definendo la situazione che si è venuta a creare "indecorosa", Cozzi mette l'accento sull'abbandono di alcuni frammenti di lapidi "da almeno quindici giorni". E afferma di farsi portatore di diverse proteste che gli sono pervenute da cittadini "senza ricevere il minimo riscontro". E auspica alla fine che "ci si decida a intervenire per riportare il necessario e dovuto decoro che merita il cimitero della frazione".

