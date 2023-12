Lo sbarco dal Ticino di Babbo Natale

L’attuale scenario economico e produttivo impone alle aziende manifatturiere una continua evoluzione e adattamento. In questo contesto, il modello della lean production, la cosiddetta produzione snella, emerge come l’approccio fondamentale per focalizzarsi sul valore e minimizzare gli sprechi all’interno dei processi produttivi. Se ne parla nell’ambito del convegno annuale del Lean Club della LIUC Business School.

La musica, lo spettacolo e la sensibilità sociale si confermano lo spartito ideale per l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino e tra i protagonisti anche quest’anno del Concerto di Natale in Vaticano. Giunto alla 31ma edizione, l’atteso evento benefico è stato promosso sabato 16 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per poi andare in onda in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre, come sempre nel giorno di Natale.