'Disney', un cane guida per Valerie

E' stata una serata veramente importante ed emozionante quella organizzata dal Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e dedicata al tradizionale Meeting degli Auguri. Infatti, l'incontro ha consentito di realizzare un service decisamente rilevante attraverso la consegna di Disney, labrador che sarà per il futuro un indispensabile compagno di vita e guida per Valerie, diciannovenne ipovedente di Montesilvano in provincia di Pescara e studentessa di Liceo Turistico.

Da diversi mesi infatti era in corso la preparazione e l'addestramento di un cane guida a cura del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, una scuola di eccellenza a livello internazionale nel settore di attività.

Rispettando il desiderio di una cara amica ipovedente e per onorarne la memoria i Soci Lions Giovanna e Gianfranco Fumagalli hanno utilizzato un lascito proprio per dare una possibilità di vita migliore ad un'altra persona ipovedente. Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione è stato così in grado di realizzare un importante service nell'ambito del Progetto "Due occhi per chi non vede" del Servizio Cani Guida dei Lions ODV Ente Morale di Limbiate, la scuola che dal 1959 ha preparato e destinato al servizio di guida ben 2283 cani guida. Vi sono inoltre 130 non vedenti ancora in attesa di assegnazione.

La cerimonia di consegna di Disney a Valerie Osorio, accompagnata dalla mamma e dall'istruttore che ha curato nei giorni precedenti le fasi di istruzione finale, ha visto la partecipazione del Presidente del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e Past Governatore del Distretto 108 Ib1 nell'anno del Centenario, Lions Carlo Massironi e del Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions, Lions Giovanni Fossati. Con numerosi Soci Lions e Ospiti hanno partecipato all'evento il Past Governatore Distrettuale Lions Danilo F. Guerini Rocco, la Presidente di Zona Lions Manuela Cattaneo e gli Officer Distrettuali Elena Casero e Jessica Urbani e il Presidente del Club Satellite Avatar in Salute, Lions Paolo Banfi.

In un clima di grande emozione e commozione la serata ha consentito di illustrare le iniziative e i service del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione e della Scuola del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate e di augurare a Valerie un buon ritorno alla sua città dopo il settimanale periodo di conoscenza e addestramento a Limbiate con gli auspici di un sereno futuro con una nuova inseparabile guida.

