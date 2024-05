Lunedì 20 e martedì 21 maggio sono in programma i lavori di asfaltatura della rotatoria all’incrocio tra viale Sabotino e via Ciro Menotti a Legnano.

Lunedì 20 e martedì 21 maggio sono in programma i lavori di asfaltatura della rotatoria all’incrocio tra viale Sabotino e via Ciro Menotti a Legnano. L’intervento determinerà la chiusura al traffico della rotatoria stessa nella fascia oraria 9 – 17 e conseguenti modifiche alla viabilità delle strade vicine. In particolare: i veicoli che percorrono viale Sabotino in direzione via Menotti provenendo da Castellanza dovranno svoltare a destra in via Nazario Sauro, provenendo da San Giorgio dovranno svoltare a destra in via Massimo d’Azeglio; i veicoli che percorrono via Menotti in direzione Sabotino provenendo dalla ferrovia dovranno svoltare a destra nelle vie Aurelio Robino o Genova, provenendo dalla periferia dovranno svoltare a sinistra in via delle Mimose è istituito il divieto di transito ai veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate su viale Sabotino nel tratto compreso tra via Novara e via Menotti.

