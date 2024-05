HIV: European testing week

Comincia domenica 19 maggio al Check Point Legnano la European testing week di primavera, una serie di eventi e iniziative per informare e sensibilizzare sull’HIV.

Comincia domenica 19 maggio al Check Point Legnano la European testing week di primavera, una serie di eventi e iniziative per informare e sensibilizzare sull’HIV. Alle 16 nel Legnano Check Point è in programma U = U, Arte e musica contro lo stigma a cura di wherehouse A.P.S. e Giargiame. Mercoledì 22 maggio alle 21 al Centro Pertini Il Salice “Mercoledì selecta”, test HIV e HCV anonimi e gratuiti a cura di Legnano Check Point. Nel mattino di giovedì 23 maggio, all’istituto Bernocchi, “Non rilevabile non trasmissibile – l’HIV nel 2024”, conferenza a cura del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Legnano. Oltre ai tre eventi, come tutte le settimane, nei pomeriggi di martedì 21 (dalle 17 alle 19) e di giovedì (dalle 16.30 alle 18.30) il Legnano check point sarà aperto per test HIV e HCV anonimi e gratuiti. Info al 338/6252065. Nel 2021 la Città ha aderito alla campagna mondiale per l'eliminazione dell'Hiv e, con il programma Legnano Fast Track City, e promuove una serie di azioni volte a sensibilizzare, informare e sottoporre a test la comunità. Insieme con Albatros, cooperativa Lotta contro l'emarginazione e il reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Legnano, nel novembre del 2023 è stato aperto il Check Point, uno spazio ad accesso libero e gratuito situato in stazione dove è possibile effettuare test hiv e Hcv (epatite).

