Torna il concerto di Capodanno della città di Busto Arsizio: l’appuntamento è come sempre per il 1 gennaio alle 12 al Teatro Sociale.

Torna il concerto di Capodanno della città di Busto Arsizio: l’appuntamento è come sempre per il 1 gennaio alle 12 al Teatro Sociale. Sul palco l’orchestra residente al Teatro, Orchestra Du.Ca., diretta dal M° Davide Bontempo, tra i cantanti, il tenore Luigi Albani e il soprano Barbara Pariani. L’evento sarà presentato dall’attore Federico Grassi. L’ingresso al concerto, promosso dall' Amministrazione comunale con l'Associazione Culturale Musikademia APS, in collaborazione con Educarte e Teatro Sociale Delia Cajelli, è gratuito, ma su prenotazione (basta inviare una mail all’indirizzo concerto [dot] capodanno [at] comune [dot] bustoarsizio [dot] va [dot] it con nome cognome e numero di telefono dei partecipanti).

Il concerto saluterà l’anno nuovo con l’esecuzione delle frizzanti ouverture di tre opere buffe composte a cavallo tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 sul tema dello sposalizio: “Le Nozze di Figaro” di W.A. Mozart (1786), “Il Matrimonio Segreto” di D. Cimarosa (1792) e “Il Barbiere di Siviglia” (1816) di G. Rossini.

A seguire, l’Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni e la celebre aria “Nessun dorma” dalla “Turandot” di Puccini. La rossiniana Ouverture de “La Gazza Ladra” e il duetto “Libiamo ‘ne lieti calici” da “La Traviata” di G. Verdi concluderanno in gran festa un Concerto di Capodanno all’insegna della tradizione operistica italiana, da pochi giorni proclamata bene immateriale dell’umanità dell’Unesco.

