Viola misura di prevenzione: denunciato dalla Polizia locale. L'episodio è dei giorni scorsi, quando gli agenti del corpo intercomunale di Castano e Nosate, proprio nel piccolo Comune del Castanese, hanno individuato un uomo proprio mentre si recava a Nosate senza essere in possesso della preventiva autorizzazione in quanto a carico dello stesso grava un divieto di ritorno, già notificatogli nei mesi precedenti. L’indagato, non curante del provvedimento si rendeva anche autore di altro reato, ma grazie all’attività della Polizia locale veniva individuato e denunciato.

