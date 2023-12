Microlezioni di prova

Tra le attività di orientamento del Liceo del Castello Scientifico bilingue ci sono infatti anche le Microlezioni: un appuntamento gratuito, sabato 16 dicembre, per 'provare' il nuovo Liceo.

Le lezioni alle scuole superiori saranno incomprensibili? Il latino è una lingua impossibile? Sarò abbastanza preparato in Inglese per affrontare un indirizzo bilingue? Cosa significa studiare Economia in un Liceo Green? Queste e altre sono le domande che si pongono tanti ragazzi di terza media che oggi stanno scegliendo la scuola superiore e un liceo in particolare. Sabato 16 dicembre alle ore 16 presso la Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono ogni perplessità sarà sciolta. Tra le attività di orientamento del Liceo del Castello Scientifico bilingue ci sono infatti anche le Microlezioni. Il programma dell’incontro prevede che i ragazzi e, perché no, anche i loro genitori possano partecipare a brevi e coinvolgenti lezioni di Latino (prof.ssa Elena Di Caro), di Inglese (prof.ssa Jennifer Lowe), di Economia/Ecologia (prof.ssa Cinzia Mainini).

Un “assaggio” di queste materie di indirizzo di una ventina di minuti l’uno, grazie al quale si potrà verificare l’innovativo metodo di insegnamento dei docenti, il loro approccio alla disciplina, la loro capacità di entrare in empatia con lo studente. Un’occasione di cui approfittare per poter scegliere in modo più consapevole la scuola superiore, che rappresenta senza dubbio una componente importante della propria vita futura.

Nella stessa occasione sarà anche possibile conoscere molti dei professori che costituiranno il Consiglio di Classe della futura classe prima, che si presenteranno agli studenti e alle famiglie.

Ma non finisce qui. Per chi non avesse potuto prendere parte ai precedenti appuntamenti è prevista anche una seconda e ultima giornata di open day domenica 14 gennaio ’24 alle ore 16 sempre presso la struttura della Casa di Giacobbe a Castelletto, in cui poter assistere a microlezioni di altre discipline e ovviamente ricevere ulteriori informazioni sulla scuola.

In ambedue le occasioni sarà anche possibile esprimere la propria manifestazione di interesse per l’Istituto, compilando in presenza l’apposito modulo. Una dichiarazione che rappresenta un titolo di preferenza in caso di eventuale impossibilità di accoglimento di tutte le domande.

Le successive tappe per l’iscrizione comprendono:

a) L’impegno effettivo della famiglia ad iscrivere il proprio figlio/a presso l’Istituto che può e deve essere espresso a partire dal 18 dicembre 23, entro il 31 gennaio 24. Tale impegno rappresenta una condizione necessaria per il proseguimento della procedura tesa al riconoscimento della parità all’istituto.

b) Una iscrizione formale ad altro/i Istituto/i, richiesta perché gli studenti di questa età sono ancora soggetti all’obbligo scolastico e funge da garanzia per coloro che ne controllano l’adempimento. Dato che tale iscrizione, da effettuare tramite piattaforma del Ministero dell’istruzione secondo i tempi e le modalità stabilite dalla circolare ministeriale (attesa a giorni), ha valore formale non dovrà essere essere confermata successivamente dalla famiglia.

c) Il completamento e la conferma di iscrizione presso l’Istituto. Questa ultima tappa dovrà essere effettuata seguendo le modalità che saranno comunicate, nel momento in cui all’Istituto verrà assegnato il codice meccanografico identificativo, al termine della procedura per il riconoscimento della parità.

Informazioni più dettagliate sono comunque presenti sul sito del Liceo www.liceodelcastello.it

